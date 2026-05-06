Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каррерас опроверг информацию о конфликте с Рюдигером и уходе из «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Каррерас прокомментировал информацию о том, что у игрока произошел конфликт с одноклубником Антони Рюдигером и возможном уходе из мадридского клуба.

Защитник «Реала» Альваро Каррерас прокомментировал информацию о том, что у игрока произошел конфликт с одноклубником Антони Рюдигером и возможном уходе из мадридского клуба.

«В последние дни в мой адрес появились определенные инсинуации и комментарии, не соответствующие действительности. Моя преданность этому клубу и тренерам была полной с первого дня и останется такой же. С тех пор, как я вернулся в “Реал”, всегда работал с максимальным профессионализмом, уважением и преданностью делу.

Я очень упорно боролся за осуществление своей мечты о возвращении домой. Что касается инцидента с одноклубником, то это временный вопрос, не имеющий значения, который уже решен. У меня очень хорошие отношения со всей командой. Вперед, Мадрид!" — написал Каррерас в социальной сети.

23-летний испанец в этом сезоне сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.