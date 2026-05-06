Каррерас опроверг информацию о конфликте с Рюдигером и уходе из «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Каррерас прокомментировал информацию о том, что у игрока произошел конфликт с одноклубником Антони Рюдигером и возможном уходе из мадридского клуба.
«В последние дни в мой адрес появились определенные инсинуации и комментарии, не соответствующие действительности. Моя преданность этому клубу и тренерам была полной с первого дня и останется такой же. С тех пор, как я вернулся в “Реал”, всегда работал с максимальным профессионализмом, уважением и преданностью делу.
Я очень упорно боролся за осуществление своей мечты о возвращении домой. Что касается инцидента с одноклубником, то это временный вопрос, не имеющий значения, который уже решен. У меня очень хорошие отношения со всей командой. Вперед, Мадрид!" — написал Каррерас в социальной сети.
23-летний испанец в этом сезоне сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.