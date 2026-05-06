Райс: «Когда “Арсенал” повел 1:0 в матче с “Атлетико”, я знал, что мы победим»

«Когда “Арсенал” повел 1:0, я знал, что мы победим. Я это чувствовал… Я знал, что Майлз — настоящий игрок, когда он проявил себя на “Бернабеу” в прошлом году. Тренер в этом году был с ним строг, но он не опускает головы, я говорю это не просто так. Он все делает правильно. На тренировках, в тренажерном зале», — сказал Райс в эфире Prime Video Sport.