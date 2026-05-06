Райс: «Когда “Арсенал” повел 1:0 в матче с “Атлетико”, я знал, что мы победим»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после победы над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что не сомневался в победе своей команды после того, как Букайо Сака открыл счет.

«Когда “Арсенал” повел 1:0, я знал, что мы победим. Я это чувствовал… Я знал, что Майлз — настоящий игрок, когда он проявил себя на “Бернабеу” в прошлом году. Тренер в этом году был с ним строг, но он не опускает головы, я говорю это не просто так. Он все делает правильно. На тренировках, в тренажерном зале», — сказал Райс в эфире Prime Video Sport.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.