«Детройт» начал с победы серию с «Кливлендом»

«Детройт» переиграл «Кливленд» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 111:101. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.
Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Второй матч пройдет в пятницу, 8 мая. Начало игры — 02:00 по московскому времени.
«Детройт» — «Кливленд» — 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25).
Д: Каннингем (23), Харрис (20), Д. Робинсон (19), Дженкинс (12), Дюрен (11 + 12 подборов), Томпсон (11).
К: Митчелл (23), Харден (22), Струс (19), Э. Мобли (14).