Анри отказался от критики в адрес Артеты: «Ему нужно отдать должное»

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри после победы «канониров» над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов похвалил главного тренера Микеля Артету. Лондонская команда второй раз в истории вышла в финал.
«Артете нужно отдать должное, потому что он подвергался сильной критике… Честно говоря, я тоже в этом участвовал, очень долгое время. Ему нужно отдать должное», — сказал Анри в эфире CBS Sports.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.
«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.