Симеоне устроил потасовку со спортивным директором «Арсенала». Раньше они вместе работали в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» и спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта устроили потасовку во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.
Как сообщает Marca, в концовке встречи при счете 1:0 в пользу лондонской команды Берта на повышенных тонах общался с резервным судьей по поводу добавленного времени, что не понравилось Симеоне. Тренер «матрасников» толкнул 54-летнего итальянца, который ранее работал в «Атлетико». После этого на бровке возникла потасовка.
Берта занимал должность спортивного директора в «Атлетико» с 2017 по 2025 год, а ранее в течение трех лет работа техническим директором клуба.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
