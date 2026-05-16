«Боруссия» хочет купить у «Реала» Гарсию

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать нападающего «Реала» Гонсало Гарсию в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
По информации источника, сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро. Представители немецкого клуба общались с 22-летним испанцем и его агентом.
Гарсия имеет действующий контракт с испанским клубом до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Гарсия сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.