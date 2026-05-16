Уоткин — о выходе в Лигу чемпионов: «Удивительное достижение, учитывая, какой старт сезона был у “Астон Виллы”

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс после победы над «Ливерпулем» (4:2) в 37-м туре чемпионата Англии прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Удивительное достижение. Особенно учитывая то, что мы сделали в этом сезоне после такого плохого старта, когда мы почти не забивали и не выигрывали в шести матчах. Мы изменили ситуацию, продемонстрировав несколько ярких матчей. Удивительно играть в Лиге Чемпионов, где много замечательных команд, футбол, за которым все следят, и конкуренция, в которой каждый стремится быть», — цитирует BBC Уоткинса.

Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На 5-й строчке идет «Ливерпуль» с 59 очками, а на 6-й — «Борнмут» с 55-ю.