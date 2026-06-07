Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Италией, Китай встретится с Польшей, США против Германии, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
7 июня.
Германия — Япония — 3.00.
Таиланд — Чехия — 6.30.
Бельгия — Сербия — 10.00.
Китай — Польша — 14.00.
Доминиканская Республика — Нидерланды — 17.00.
Украина — Франция — 18.00.
Бразилия — Италия — 20.30.
США — Германия — 21.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Италия — 3 победы — 0 поражений (9 очков), Бразилия — 3−0 (9), Польша — 3−0 (7), Япония — 2−0 (6), Чехия — 2−1 (6), Китай — 2−1 (5), США — 1−1 (5), Германия — 1−1 (4), Сербия — 1−2 (4), Канада — 1−1 (3), Нидерланды — 1−2 (3), Бельгия — 1−2 (3), Болгария — 1−2 (3), Турция — 1−2 (2), Украина — 1−2 (2), Таиланд — 0−3 (2), Франция — 0−2 (1), Доминиканская Республика — 0−3 (1).