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Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Италией, Китай встретится с Польшей, США против Германии, другие матчи

7 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций.

Женщины.

7 июня.

Германия — Япония — 3.00.

Таиланд — Чехия — 6.30.

Бельгия — Сербия — 10.00.

Китай — Польша — 14.00.

Доминиканская Республика — Нидерланды — 17.00.

Украина — Франция — 18.00.

Бразилия — Италия — 20.30.

США — Германия — 21.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Италия — 3 победы — 0 поражений (9 очков), Бразилия — 3−0 (9), Польша — 3−0 (7), Япония — 2−0 (6), Чехия — 2−1 (6), Китай — 2−1 (5), США — 1−1 (5), Германия — 1−1 (4), Сербия — 1−2 (4), Канада — 1−1 (3), Нидерланды — 1−2 (3), Бельгия — 1−2 (3), Болгария — 1−2 (3), Турция — 1−2 (2), Украина — 1−2 (2), Таиланд — 0−3 (2), Франция — 0−2 (1), Доминиканская Республика — 0−3 (1).