Мирра Андреева: «Честно говоря, я не могу поверить, что держу трофей “Ролан Гаррос” в руках»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над полькой Майей Хвалиньской (6:3, 6:2) в финале Открытого чемпионата Франции-2026.
«Я смотрела “Ролан Гаррос” по телевизору с самого раннего детства, так что для меня было большой мечтой выиграть этот турнир. Честно говоря, я не могу поверить, что сейчас держу этот трофей в руках», — сказала Андреева после матча.
Как отмечает ESPN, 19-летняя россиянка почти не чувствовала поддержки трибун, хотя ближе к концу матча из толпы раздался выкрик «Давай, Мирра!».
Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю.
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