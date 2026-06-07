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Мирра Андреева: «Честно говоря, я не могу поверить, что держу трофей “Ролан Гаррос” в руках»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над полькой Майей Хвалиньской (6:3, 6:2) в финале Открытого чемпионата Франции-2026.

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над полькой Майей Хвалиньской (6:3, 6:2) в финале Открытого чемпионата Франции-2026.

«Я смотрела “Ролан Гаррос” по телевизору с самого раннего детства, так что для меня было большой мечтой выиграть этот турнир. Честно говоря, я не могу поверить, что сейчас держу этот трофей в руках», — сказала Андреева после матча.

Как отмечает ESPN, 19-летняя россиянка почти не чувствовала поддержки трибун, хотя ближе к концу матча из толпы раздался выкрик «Давай, Мирра!».

Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю.

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