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Бразилия нанесла поражение Египту

Сборная Бразилии победила команду Египта в товарищеском матче в американском Кливленде — 2:1.

Сборная Бразилии победила команду Египта в товарищеском матче в американском Кливленде — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник бразильцев Бруну Гимарайнс. На 11-й минуте нападающий сборной Египта Мостафа Зико забил ответный гол.

Окончательный счет на 52-й минуте с передачи нападающего Рафиньи установил форвард бразильцев Эндрик.

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Его партнер по российской команде, нападающий Луис Энрике вышел на замену на 46-й минуте.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией, Египет — с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

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