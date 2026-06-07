Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль: прямая трансляция боя UFC

Белалу Мухаммаду — 38 лет. В профессиональной карьере он одержал 24 победы, потерпел 5 поражений и еще 1 бой признан несостоявшимся. В 2025 году американец провел два поединка и оба проиграл: 22 ноября единогласным решением судей ирландцу Иэну Гэрри на турнире в Дохе, а 10 мая — в титульном бою австралийцу Джеку Делле Маддалене в рамках UFC 315 в Монреале.