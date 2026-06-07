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BetBoom — фаворит в матче против M80 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч BetBoom — M80 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч BetBoom — M80 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1. Небольшое преимущество отдаем BetBoom: команда Boombl4 обладает более высоким индивидуальным классом, на IEM Atlanta обыгрывала Vitality, а ее лидер стал самым результативным игроком Stage 1. После поражения от Team Spirit россияне уверенно реабилитировались против GamerLegion. M80 крепка и дисциплинированна, прошла B8, но в очном сравнении уступает по огневой мощи. В Bo1 BetBoom выглядит фаворитом, хотя американцы способны навязать борьбу.

Рекомендуемая ставка: победа BetBoom.