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Legacy — фаворит в матче против Monte на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Monte — Legacy 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Monte — Legacy 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1: победитель приближается к выходу в Stage 3, проигравший — к вылету. Небольшое преимущество отдаем Legacy: недавний чемпион CS Asia Championships классом выше и уже реабилитировался за стартовую осечку с MIBR, обыграв FlyQuest. Monte по-прежнему во многом зависит от формы отдельных игроков и в концовке второго раунда упустила победу над G2 в овертайме. В равной карте опыт и глубина Legacy выглядят весомее, хотя в формате одной карты сюрприз исключать нельзя.

Рекомендуемая ставка: победа Legacy.