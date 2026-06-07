Legacy — фаворит в матче против Monte на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Monte — Legacy 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1: победитель приближается к выходу в Stage 3, проигравший — к вылету. Небольшое преимущество отдаем Legacy: недавний чемпион CS Asia Championships классом выше и уже реабилитировался за стартовую осечку с MIBR, обыграв FlyQuest. Monte по-прежнему во многом зависит от формы отдельных игроков и в концовке второго раунда упустила победу над G2 в овертайме. В равной карте опыт и глубина Legacy выглядят весомее, хотя в формате одной карты сюрприз исключать нельзя.