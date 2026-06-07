Почеттино после поражения США от Германии: «Реакция была потрясающей»

«Вы пропускаете гол в самом начале, с первого действия в игре, а затем реакция была действительно позитивной. Увидеть, как мы реагируем. Увидеть, как мы проявляем характер, показываем единство и играем под давлением. В тот момент, после гола Хавертца, я был расстроен, конечно, но для нас было важно увидеть реакцию команды. Реакция была потрясающей», — цитирует аргентинского специалиста ESPN.