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GamerLegion — фаворит в матче на вылет против B8 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч B8 — GamerLegion 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч B8 — GamerLegion 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший покидает мейджор. Несмотря на провальный старт, фаворитом выглядит GamerLegion: финалист IEM Atlanta и одна из самых рейтинговых команд турнира заметно превосходит соперника по подбору исполнителей, а формат из трех карт дает классу время проявиться. B8 цепка и прошла Stage 1 без поражений, ее поражения в Stage 2 были в концовках, так что легкой серии не будет. И все же в Bo3 глубина и опыт GamerLegion должны стать решающими.

Рекомендуемая ставка: победа GamerLegion в серии.