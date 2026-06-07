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MIBR и BIG: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч MIBR — BIG 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч MIBR — BIG 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1 обещает быть равным. MIBR удачно начала с победы над Legacy, но затем была разгромлена Team Spirit (1:13), что могло ударить по уверенности. BIG оступилась против Monte, однако при поддержке родных трибун в Кельне обыграла paiN и способна прибавлять дома. Силы команд примерно равны, домашний фактор BIG уравновешивается классом бразильцев, а цена раунда в Bo1 высока — поэтому более оправданной выглядит ставка на плотную, богатую на размены карту.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов больше 21.5.