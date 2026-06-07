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G2 и FUT: прогноз и ставка на серию за выход на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч G2 — FUT 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч G2 — FUT 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−0, и победитель Bo3 досрочно выходит в Stage 3. Пара получается на редкость равной: G2 располагает именитым составом и большим опытом, но в последнее время нестабильна в плей-офф, тогда как FUT на подъеме после первого в истории организации тир-1 титула на PGL Bucharest 2026. G2 прошла свой путь через овертайм с Monte, FUT — через равный матч с B8. Учитывая близость уровня и серьезность ставки в виде прямой путевки, серия с высокой вероятностью затянется до решающей третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.