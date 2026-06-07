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paiN — фаворит в матче на вылет против FlyQuest на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FlyQuest — paiN 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч FlyQuest — paiN 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший завершает мейджор. Фаворитом выглядит paiN: бразильцы выше рейтингом и опытнее в сериях, а на IEM Atlanta навязывали борьбу даже BetBoom. FlyQuest держится на кураже после выхода из Stage 1, но на второй стадии уступила 9z и Legacy, а ее путь по сетке был сравнительно легким. В формате из трех карт класс paiN должен сказаться, хотя матч на выживание всегда непредсказуем.

Рекомендуемая ставка: победа paiN в серии.