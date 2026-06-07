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BetBoom — M80: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стыковом Bo1 третьего раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и M80 — обе со счетом 1−1.

Источник: Спорт-Экспресс

В стыковом Bo1 третьего раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и M80 — обе со счетом 1−1. Победитель сделает шаг к выходу в Stage 3, проигравший приблизится к вылету. Начало — в 17.30 по московскому времени. BetBoom (команда Boombl4) после поражения от Team Spirit уверенно реабилитировалась, обыграв GamerLegion (13:9); напомним, Boombl4 стал самым результативным игроком Stage 1. M80 уступила в первом раунде G2, но затем переиграла B8 (13:10) и тоже подошла к отметке 1−1. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.