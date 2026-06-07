Экс-игрок сборной Италии Аквилани станет главным тренером «Сассуоло»

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани возглавит «Сассуоло», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 41-летний специалист подписал контракт до 2028 года. Он заменит в клубе Фабио Гроссо, об уходе которого «Сассуоло» объявил 4 июня.
Последним местом работы Аквилани был «Катандзаро», который в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в Серии Б. В финале плей-офф за выход в высший дивизион команда Аквилани уступила «Монце».
Ранее итальянец также был главным тренером «Пизы» и «Фиорентины».
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