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Экс-игрок сборной Италии Аквилани станет главным тренером «Сассуоло»

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани возглавит «Сассуоло», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани возглавит «Сассуоло», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 41-летний специалист подписал контракт до 2028 года. Он заменит в клубе Фабио Гроссо, об уходе которого «Сассуоло» объявил 4 июня.

Последним местом работы Аквилани был «Катандзаро», который в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в Серии Б. В финале плей-офф за выход в высший дивизион команда Аквилани уступила «Монце».

Ранее итальянец также был главным тренером «Пизы» и «Фиорентины».

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