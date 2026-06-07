Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Критериум Дофине». 2-й этап. Гонщики проедут 234,3 км по маршруту с пятью категорийными подъемами

8 июня пройдет второй этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

2-й этап.

Сен-Мартен-ле-Вину — Ле-Пюи-ан-Веле, Франция.

234,3 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:30 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа).

1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 3.43,58.

2. Рамсес Дебрейне (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 0,32.

3. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — то же время.

4. Кевин Вермарке (США, UAE Team Emirates — XRG).

5. Руди Молар (Франция, Groupama — FDJ United).

6. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike).

7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).

8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

9. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS).

10. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS).