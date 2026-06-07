«Критериум Дофине». 2-й этап. Гонщики проедут 234,3 км по маршруту с пятью категорийными подъемами

«Критериум Дофине».
2-й этап.
Сен-Мартен-ле-Вину — Ле-Пюи-ан-Веле, Франция.
234,3 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа).
1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 3.43,58.
2. Рамсес Дебрейне (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 0,32.
3. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — то же время.
4. Кевин Вермарке (США, UAE Team Emirates — XRG).
5. Руди Молар (Франция, Groupama — FDJ United).
6. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike).
7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).
8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
9. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS).
10. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS).