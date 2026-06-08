Алькарас — Коболли: «Флавио, поздравляю тебя с первым финалом на “Шлеме”

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Флавио Коболли, который проиграл в финале Открытого чемпионата Франции немцу Александру Звереву.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
«Флавио, поздравляю тебя с первым финалом на “Шлеме”! Уверен, у тебя их будет еще много», — написал 23-летний Алькарас в соцсети.
Коболли занимает 14-е место в мировом рейтинге. Алькарас идет на втором месте.
Зверев — победитель «Ролан Гаррос»! С четвертой попытки выстрадал свой первый «Шлем».
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