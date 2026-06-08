В США подали иск в суд с требованием отменить турнир UFC Freedom 250 у Белого дома

«Этот иск направлен на то, чтобы воспрепятствовать, он необоснован и направлен лишь на то, чтобы помешать президенту Трампу провести то, что, несомненно, станет одним из самых исторических спортивных событий в истории нашей нации. Это культовое событие ничем не отличается от других мероприятий, проводимых в Белом доме на Южной лужайке, и надлежащим образом разрешенных мероприятий на Эллипсе и Национальной аллее в течение года», — написал чиновник.