Вице-капитаном сборной Англии на ЧМ-2026 будет Деклан Райс

«Думаю, я бы сказал, что Деклан — мой вице-капитан. Знает ли Райс о своей роли? Хороший вопрос. Я как раз об этом думал. Официально это или нет. Но думаю, мы говорили об этом, когда Харри Кейна не было с нами в лагере. Мы начали с Олли Уоткинсом, и, думаю, капитаном был Деклан. Тогда я и сказал ему об этом», — цитирует немецкого специалиста PA.