Переса переизбрали президентом «Реала»

79-летний Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.