Футболисты сборной Норвегии сфотографировались в полном боевом облачении викингов

Нападающий Эрлинг Холанн также удостоился отдельного фото: на нем форвард «Манчестер Сити» с распущенными длинными волосами позирует с мечом и щитом. В сезоне-2025/26 нападающий забил 27 голов и отдал восемь голевых передач в 34 матчах в стартовом составе.