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Футболисты сборной Норвегии сфотографировались в полном боевом облачении викингов

Сборная Норвегии провела необычную фотосессию перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

Сборная Норвегии провела необычную фотосессию перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

На прошлой неделе члены команды опубликовали серию снимков, на которых они предстали в полном боевом облачении викингов. Снимки сделал фотограф Дэвид Ярроу. Норвежцы позировали на пляже на фоне трех драккаров — точь-в-точь таких, на каких средневековые захватчики нападали на побережье Англии.

Нападающий Эрлинг Холанн также удостоился отдельного фото: на нем форвард «Манчестер Сити» с распущенными длинными волосами позирует с мечом и щитом. В сезоне-2025/26 нападающий забил 27 голов и отдал восемь голевых передач в 34 матчах в стартовом составе.

Норвегия на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

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