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Юран попросил освободить его от должности главного тренера «СКА-Хабаровска»

«СКА-Хабаровск» выпустил заявление об изменениях в тренерском штабе.

«СКА-Хабаровск» выпустил заявление об изменениях в тренерском штабе.

«Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера, в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности», — говорится в сообщении.

Обращение рассмотрел попечительский совет «СКА-Хабаровска». Просьба была удовлетворена.

Еще один камбэк Юрана. Сергей Николаевич вновь возглавил «СКА-Хабаровск».

Хабаровский клуб объявил о назначении 56-летнего Юрана 25 мая. В 2020—2022 годах он уже тренировал дальневосточников.

Также Юран возглавлял «Пари НН», «Химки», «Зоркий», «Мику», «Балтику», «Сибирь», «Симург Закаталы», «Локо Астана», «Шинник», ТВМК, «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз».

Предыдущим главным тренером «СКА-Хабаровска» был Алексей Поддубский, которого после увольнения временно сменил Михаил Семенов.

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