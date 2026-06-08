Михаил Семенов возглавил «СКА-Хабаровск»

Семенову 57 лет. До назначения Юрана он был временно исполняющим обязанности главного тренера хабаровчан. Семенов работал в тренерском штабе Алексея Поддубского с января 2026 года. Также специалист был ассистентом главного тренера в «Алании», «Акроне», тверской «Волге», «Балтике», «Урожае», «Кубани», возглавлял «Амур-2010» и комсомольскую «Смену».