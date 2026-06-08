Перес после переизбрания: «Мы показали, что мы большая семья, что мы любим “Реал” и что мы готовы к будущему»

«Мы выиграли выборы и продолжим работать, чтобы продолжать завоевывать титулы. Мы победили на всех избирательных участках и добились второго лучшего результата в истории выборов руководителя “Реала”. Первый также был достигнут нами в 2004 году. Это выдающийся результат. И я должен сказать вам, что он мог быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов, отправленных по почте, была аннулирована — голосов, заверенных нотариусом, — из-за процедурных вопросов, которые мы будем обжаловать, поскольку считаем, что мы правы.