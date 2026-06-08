Тухель: «У сборной Англии будет еще один закрытый матч, чтобы распределить игровое время»

У нас будет еще один закрытый матч, чтобы распределить игровое время, потому что, конечно, если кто-то сыграет 70 минут против Коста-Рики, а кто-то другой — только 20, этого тоже недостаточно. Так что будут игроки, которые получат только 20 или 30 минут и сыграют снова на следующий день", — цитирует немецкого специалиста PA.