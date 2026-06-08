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Тухель: «У сборной Англии будет еще один закрытый матч, чтобы распределить игровое время»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель еще не решил, как будет использовать игроков «Арсенала», которые присоединились к национальной команде перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель еще не решил, как будет использовать игроков «Арсенала», которые присоединились к национальной команде перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

«Мы дадим им больше игрового времени, потому что это часть подготовки, а затем у нас будет около шести дней до матча с Хорватией. Некоторым игрокам нужно сыграть 60 или 70 минут. Сыграют ли все четверо из “Арсенала”? Я не уверен в этом.

У нас будет еще один закрытый матч, чтобы распределить игровое время, потому что, конечно, если кто-то сыграет 70 минут против Коста-Рики, а кто-то другой — только 20, этого тоже недостаточно. Так что будут игроки, которые получат только 20 или 30 минут и сыграют снова на следующий день", — цитирует немецкого специалиста PA.

11 июня Англия сыграет с Коста-Рикой в Орландо. Затем состоится еще один матч в закрытом формате — с «Майами».

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