ESPN: «Филадельфия» повысила Нельсона до вице-президента по баскетбольным операциям

По данным источников, Элтон Бренд не вернется на пост генерального менеджера «Филадельфии» и в настоящее время прорабатывает новую роль во франшизе и ее материнской компании Harris Blitzer Sports & Entertainment. Бренд, пользующийся большим уважением во всей организации «Сиксерс», предпочел не участвовать в собеседовании на должность президента и полностью поддерживал текущую подготовку команды к драфту НБА. Он занимал пост генерального менеджера «Филадельфии» с 2018 года после 17 сезонов в НБА в качестве игрока, включая несколько периодов выступлений за «Филадельфию».