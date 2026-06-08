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Перес: «Мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — “мадридиста” Жозе Моуринью»

Президент «Реала» Флорентино Перес после своего переизбрания сообщил, что новым главным тренером команды станет португальский специалист Жозе Моуринью.

Президент «Реала» Флорентино Перес после своего переизбрания сообщил, что новым главным тренером команды станет португальский специалист Жозе Моуринью.

«Мы продолжим гордиться стадионом “Сантьяго Бернабеу” — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире, гордиться тем, что мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — “мадридиста” Жозе Моуринью. И будьте уверены: с тех пор как я стал президентом, “Реал” был, есть и всегда останется в собственности своих членов», — цитирует 79-летнего Переса клубная пресс-служба.

Моуринью, тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год, фигурировал в предвыборных агитационных материалах Переса.

Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

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