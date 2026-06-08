Перес: «Мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — “мадридиста” Жозе Моуринью»

«Мы продолжим гордиться стадионом “Сантьяго Бернабеу” — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире, гордиться тем, что мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — “мадридиста” Жозе Моуринью. И будьте уверены: с тех пор как я стал президентом, “Реал” был, есть и всегда останется в собственности своих членов», — цитирует 79-летнего Переса клубная пресс-служба.