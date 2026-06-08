Петкович продлил контракт со сборной Алжира до июля 2028 года

62-летний Петкович, родом из Боснии и Герцеговины, но давно проживающий в Швейцарии, долгое время тренировал сборную Швейцарии, прежде чем недолго возглавлял «Бордо». Петкович был нанят Алжиром в феврале 2024 года после того, как команда пропустила два чемпионата мира.