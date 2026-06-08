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Monte — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии за выход четвертого раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Monte и BetBoom — обе со счетом 2−1.

Источник: Спорт-Экспресс

В серии за выход четвертого раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Monte и BetBoom — обе со счетом 2−1. Победитель Bo3 с результатом 3−1 досрочно выходит в Stage 3; проигравший опустится к 2−2 и продолжит борьбу в следующем раунде. Начало — в 18.30 по московскому времени. BetBoom (команда Boombl4) накануне разгромила M80 (13:2) и набрала ход; напомним, Boombl4 был самым результативным игроком Stage 1. Monte в равных матчах обыграла BIG и Legacy, уступив лишь G2 в овертайме. На кону — путевка в Stage 3. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.