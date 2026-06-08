BetBoom — фаворит в серии за выход в Stage 3 против Monte на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Monte — BetBoom 8 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 за досрочный выход в Stage 3: обе команды идут 2−1. Фаворитом выглядит BetBoom: команда Boombl4 классом и опытом выше, на IEM Atlanta обыгрывала Vitality, а накануне разнесла M80 (13:2). Monte по-прежнему во многом зависит от формы лидеров, хотя в равных картах прошла BIG и Legacy. В формате из трех карт более глубокий и стабильный состав BetBoom выглядит предпочтительнее, поэтому ставим на победу россиян в серии.
Рекомендуемая ставка: победа BetBoom в серии.