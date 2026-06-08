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Источник: Ролан Гусев — основной кандидат на пост главного тренера «Урала»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал», сообщает журналист Иван Карпов.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 48-летний специалист является основным кандидатом на пост. Он готов возглавить команду из Екатеринбурга, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в РПЛ. Также Гусев хотел бы, чтобы «Урал» усилился 6−7 новыми футболистами.

В прошедшем сезоне «Урал» под руководством Василия Березуцкого финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ екатеринбуржцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

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