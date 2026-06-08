Источник: Ролан Гусев — основной кандидат на пост главного тренера «Урала»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал», сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 48-летний специалист является основным кандидатом на пост. Он готов возглавить команду из Екатеринбурга, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в РПЛ. Также Гусев хотел бы, чтобы «Урал» усилился 6−7 новыми футболистами.
В прошедшем сезоне «Урал» под руководством Василия Березуцкого финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ екатеринбуржцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).
Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.
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