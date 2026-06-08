«Критериум Дофине». 3-й этап. Гонщики проедут командную гонку с раздельным стартом

«Критериум Дофине».
3-й этап.
Перре — Перре, Франция.
28,4 км.
Командная гонка с раздельным стартом.
Профиль/Карта.
Начало — 16:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 9.27,40.
2. Рамсес Дебрейне (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 0,32.
3. Кевин Вермарке (США, UAE Team Emirates — XRG).
4. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — то же время.
5. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike).
6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
7. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS).
8. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS).
9. Руди Молар (Франция, Groupama — FDJ United).
10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).