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«Критериум Дофине». 3-й этап. Гонщики проедут командную гонку с раздельным стартом

9 июня пройдет третий этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

3-й этап.

Перре — Перре, Франция.

28,4 км.

Командная гонка с раздельным стартом.

Профиль/Карта.

Начало — 16:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 9.27,40.

2. Рамсес Дебрейне (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 0,32.

3. Кевин Вермарке (США, UAE Team Emirates — XRG).

4. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — то же время.

5. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike).

6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

7. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS).

8. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS).

9. Руди Молар (Франция, Groupama — FDJ United).

10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).