«Арсенал» уволил главу медштаба. До этого знакомому Артете физиотерапевту поручили изучить статистику травм команды за сезон (The Telegraph)

Икбал руководил в «Арсенале» отделом спортивной медицины и повышения производительности. Ранее он почти восемь лет занимал аналогичную должность в «Кристал Пэлас», а перед этим более четырех лет в «Ливерпуле». До этого он также работал в «Тоттенхэме» — сначала врачом академии, а затем первой команды.