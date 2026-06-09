Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арсенал» уволил главу медштаба. До этого знакомому Артете физиотерапевту поручили изучить статистику травм команды за сезон (The Telegraph)

«Арсенал» уволил главного врача Зафара Икбала через несколько дней после проигранного финала Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

Источник: Спортс‘’

51-летний специалист работал в клубе с февраля 2024 года. В прошлый понедельник его вызвали на совещание и объявили о немедленной отставке.

В прошлом месяце сообщалось, что клуб поручил испанскому физиотерапевту Хоакину Аседо, долгое время работавшему с Микелем Артетой, изучить статистику травм в клубе в этом сезоне. Неясно, связано ли увольнение Икбала с обзором, проведенным Аседо. По имеющейся информации, эта новость стала огромным сюрпризом для Зафара и других медицинских работников.

Отмечается, что в этом сезоне внутри клуба обсуждались различные мнения о причинах потери ключевых игроков, таких как Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Кай Хавертц, на длительные периоды из-за травм. Тренировки, выбор состава, ротация и медицинское обслуживание рассматривалось как причины трудностей, с которыми сталкивались некоторые футболисты из-за нагрузки.

Икбал руководил в «Арсенале» отделом спортивной медицины и повышения производительности. Ранее он почти восемь лет занимал аналогичную должность в «Кристал Пэлас», а перед этим более четырех лет в «Ливерпуле». До этого он также работал в «Тоттенхэме» — сначала врачом академии, а затем первой команды.