«Арсенал» уволил главу медштаба. До этого знакомому Артете физиотерапевту поручили изучить статистику травм команды за сезон (The Telegraph)

51-летний специалист работал в клубе с февраля 2024 года. В прошлый понедельник его вызвали на совещание и объявили о немедленной отставке.
В прошлом месяце сообщалось, что клуб поручил испанскому физиотерапевту Хоакину Аседо, долгое время работавшему с Микелем Артетой, изучить статистику травм в клубе в этом сезоне. Неясно, связано ли увольнение Икбала с обзором, проведенным Аседо. По имеющейся информации, эта новость стала огромным сюрпризом для Зафара и других медицинских работников.
Отмечается, что в этом сезоне внутри клуба обсуждались различные мнения о причинах потери ключевых игроков, таких как Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Кай Хавертц, на длительные периоды из-за травм. Тренировки, выбор состава, ротация и медицинское обслуживание рассматривалось как причины трудностей, с которыми сталкивались некоторые футболисты из-за нагрузки.
Икбал руководил в «Арсенале» отделом спортивной медицины и повышения производительности. Ранее он почти восемь лет занимал аналогичную должность в «Кристал Пэлас», а перед этим более четырех лет в «Ливерпуле». До этого он также работал в «Тоттенхэме» — сначала врачом академии, а затем первой команды.