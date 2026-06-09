Из-за визита Трампа на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» ввели строгие меры безопасности

Задолго до прибытия Трампа полиция Нью-Йорка и Секретная служба США установили барьеры, ограничивающие движение пешеходов и транспортных средств в районе вокруг арены более чем за четыре часа до начала матча. Эта картина больше напоминала канун Нового года на Таймс-сквер, чем обычную подготовку к баскетбольному матчу.