Федерер сыграет выставочный матч на US Open перед введением в Зал славы тенниса

Роддик выиграл US Open в 2003 году, за год до того, как Федерер начал доминировать на турнире. Он побеждал каждый год с 2004 по 2008 год в рамках своих 20 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде. В последний раз швейцарец играл на US Open в 2019 году.