«Атланта» продлила контракт с главным тренером Снайдером

Это второе продление контракта Снайдера с «Хокс» с тех пор, как он присоединился к франшизе в сезоне-2022/23. Это решение было принято вскоре после того, как «Атланта» повысила Онси Салеха с генерального менеджера до президента по баскетбольным операциям и подписала с ним долгосрочный контракт в конце мая.