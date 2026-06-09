Платини подал в суд на Инфантино

Однако четыре месяца спустя и Платини, и Блаттер стали объектами отдельного расследования в Швейцарии по поводу выплаты французу двух миллионов швейцарских франков, что привело к досрочному отстранению обоих от должности. И Платини, и Блаттер были дважды оправданы по обвинениям в мошенничестве в отношении ФИФА, когда они предстали перед судом в Швейцарии в 2022 году и снова в 2025 году после апелляции федеральной прокуратуры.