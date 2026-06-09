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«Вулверхэмптон» подписал с Триппьером контракт на два года

«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника Кирана Триппьера. Контракт с 35-летним англичанином рассчитан на два года.

«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника Кирана Триппьера. Контракт с 35-летним англичанином рассчитан на два года.

Триппьер перейдет в команду Чемпионшипа в качестве свободного агента, его контракт с «Ньюкаслом» истекает 30 июня 2026 года.

Защитник играл за «сорок» с января 2022 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах он сделал четыре результативные передачи.

Также в карьере Триппьера были «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Бернли».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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