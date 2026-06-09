Трампа освистали на матче финала НБА в Нью-Йорке

Запланированное появление Трампа вызвало резкую негативную реакцию еще до того, как он ступил на «Мэдисон Сквер Гарден» вечером 8 июня. В частности, болельщики «Никс» были недовольны тем, что в связи с повышенными мерами безопасности, необходимыми из-за его присутствия, было решено не открывать фан-зону у арены.