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Трампа освистали на матче финала НБА в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп был встречен громким свистом во время посещения третьего матча финальной серии плей-офф НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», сообщает Time.

Президент США Дональд Трамп был встречен громким свистом во время посещения третьего матча финальной серии плей-офф НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», сообщает Time.

Трамп, первый действующий президент, посетивший матч финала НБА, пришел как гость владельца «Никс» Джеймса Долана, давнего друга президента, который пожертвовал сотни тысяч долларов США на его избирательные кампании.

Запланированное появление Трампа вызвало резкую негативную реакцию еще до того, как он ступил на «Мэдисон Сквер Гарден» вечером 8 июня. В частности, болельщики «Никс» были недовольны тем, что в связи с повышенными мерами безопасности, необходимыми из-за его присутствия, было решено не открывать фан-зону у арены.

«Никс», в свою очередь, предупредили болельщиков, посещающих игру, об «усиленных мерах безопасности» на арене, рассчитанной примерно на 20000 человек, посоветовав им прибыть «как минимум» за два часа до игры и свести к «абсолютному минимуму» набор вещей, которые они берут с собой.

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