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Каннаваро — о матче Узбекистана с Нидерландами: «Мы продемонстрировали много положительных моментов»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в товарищеском матче.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в товарищеском матче.

«Считаю, что мы продемонстрировали много положительных моментов. Даже после того как счет стал 1:0, команда не потеряла дисциплину и структуру на поле, продолжая действовать как единое целое и бороться до самого конца. Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов», — цитирует итальянского специалиста Uznews.uz.

Узбекистан был в шаге от сенсации: Нидерланды вырвали победу на 90+7-й минуте.

По словам Каннаваро, в оборонительных действиях своей команды он увидел гораздо больше позитивных моментов, чем погрешностей.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Узбекистан сыграет с Колумбией, Португалией и ДР Конго.

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