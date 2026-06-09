Каннаваро — о матче Узбекистана с Нидерландами: «Мы продемонстрировали много положительных моментов»

«Считаю, что мы продемонстрировали много положительных моментов. Даже после того как счет стал 1:0, команда не потеряла дисциплину и структуру на поле, продолжая действовать как единое целое и бороться до самого конца. Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов», — цитирует итальянского специалиста Uznews.uz.