Президент Мексики Шейнбаум: «Открытие чемпионата мира пройдет должным образом, в мире и спокойствии»

Протестующие учителя также повалили памятные статуи игроков в центре Мехико на прошлой неделе. Хотя Шейнбаум поддерживает открытый диалог с педагогами, профсоюз счел предложения правительства недостаточными. К протестам присоединились сотни людей из педагогического колледжа Айотсинапа, которые требуют дальнейших усилий по расследованию исчезновения 43 студентов из этой сельской школы в 2014 году.