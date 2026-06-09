Mundo Deportivo: «Барселона» заинтересована в травмированном Леннарте Карле

«Барселона» определила полузащитника «Баварии» Леннарта Карла в качестве одного из потенциальных приобретений на будущее, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 18-летний игрок сборной Германии находится в поле зрения каталонцев после своего прорывного сезона в Бундеслиге. При этом Карл пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026: он получил травму на тренировке.
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Карл играет за главную команду «Баварии» с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 в 40 матчах во всех турнирах полузащитник забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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