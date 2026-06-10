Саудовская Аравия и Сенегал не забили голов в товарищеском матче

Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Уругваем (16 июня), Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня), а соперников сенегальцев в группе I будут Франция, Норвегия и Ирак.