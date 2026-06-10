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Президент «Атлетико» Сересо: «Альварес не продается»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на предложение «Реала» по нападающему Хулиану Альваресу.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на предложение «Реала» по нападающему Хулиану Альваресу. «Сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро за 26-летнего аргентинца.

«Официальное предложение от мадридского “Реала”? Хулиан Альварес не продается. Мы не хотим его продавать», — заявил телеканал El Chiringuito TV.

Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала».

Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

«Вы веселите нас еще больше “Барселоны”. “Атлетико” отказался продавать “Реалу” Альвареса за 150 миллионов.