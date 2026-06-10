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Хименес вернулся в «Вулверхэмптон» после вылета в Чемпионшип

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с нападающим Раулем Хименесом.

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с нападающим Раулем Хименесом. Мексиканец спустя 3 года вернулся в клуб, подписав двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

В «Вулверхэмптон» 35-летний мекисканец перебрался на правах свободного агента из «Фулхэма». Ранее он уже играл за «волков» в период с 2018 по 2023 год и забил 57 голов в 166 матчах.

В сезоне-2025/26 Хименес забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи в 36 матчах АПЛ за «Фулхэм». «Вулверхэмптон» по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги.